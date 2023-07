436

O Kremlin afirmou nesta sexta-feira (14) está examinando a possibilidade de legalizar as empresas militares privadas, em particular o grupo Wagner, cuja existência ainda não é autorizada por lei.



"Legalmente, a empresa militar privada Wagner não existe e nunca existiu. Esta é uma questão que deve ser estudada, examinada de modo mais profundo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa, antes de destacar que esta é uma questão "bastante complexa".