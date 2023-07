Erdogan diz que apoiará entrada da Suécia na Otan se negociações com Turquia forem retomadas

436

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta segunda-feira (10) que apoiará a entrada da Suécia na Otan, se a União Europeia retomar as negociações de adesão da Turquia.



"Primeiro abram o caminho para a adesão da Turquia à União Europeia e depois abriremos o caminho para a Suécia, como abrimos o caminho para a Finlândia", declarou Erdogan na véspera do início da cúpula anual da Otan na Lituânia.



As negociações entre Turquia e a UE estão bloqueadas há vários anos.



No final de 2020, a Comissão Europeia estimou que a adesão de Ancara estava "em ponto morto" devido a decisões contrárias aos interesses da UE por parte de seus líderes.



Erdogan deve se encontrar com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta segunda-feira.



O presidente turco continua criticando a Suécia por sua suposta clemência em relação aos militantes curdos refugiados em seu seu território.



Erdogan também se encontrará com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na capital da Lituânia, Vilnius.



Turquia e Hungria são os dois últimos países da Aliança Atlântica que se opõem à entrada da Suécia, apesar das medidas tomadas pelo país escandinavo, como a reforma constitucional e a adoção de uma nova lei antiterrorista.