O presidente Vladimir Putin se reuniu em 29 de junho no Kremlin com o líder do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, cinco dias após o motim abortado, anunciou o Kremlin nesta segunda-feira.



O encontro durou quase três horas, informou o porta-voz da presidência, Dmitri Peskov. Ele disse que Putin fez sua "avaliação" do motim de 24 de junho e ouviu os relatos comandantes do grupo Wagner.