Zelensky quer 'melhor resultado possível' em reunião da Otan

436

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expressou neste domingo esperança de alcançar "o melhor resultado possível" na reunião de cúpula desta semana da Otan, da qual espera um sinal de que seu país poderá se unir à aliança no futuro.



Após se reunir com o colega polonês, Andrzej Duda, Zelensky indicou que ambos concordaram em "trabalhar juntos para obter o melhor resultado possível para a Ucrânia" na reunião dos próximos dias 11 e 12, na Lituânia.



Duda visitou com Zelensky a cidade ucraniana de Lutsk. A Polônia é um dos principais apoiadores da Ucrânia na Otan, aliança militar em que Kiev deseja ingressar.



Zelensky retornou ontem da Turquia, após um giro breve pelo leste europeu a fim de reunir apoio antes da cúpula da aliança militar.



O presidente americano, Joe Biden, por sua vez, espera que a Turquia elimine sua objeção à entrada da Suécia na Otan. Em conversa telefônica hoje com o colega turco, Recep Erdogan, ele "transmitiu seu desejo de receber a Suécia na Otan o quanto antes", informou a Casa Branca.



O gabinete de Erdogan informou que o presidente turco terá um encontro bilateral com Biden paralelamente à reunião na Lituânia.