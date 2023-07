436

Uma segunda menina morreu, neste domingo, vítima de um acidente ocorrido na última quinta-feira em Wimbledon, no qual um carro colidiu com uma escola primária, informou a polícia de Londres.



Nuria havia sido internada após o acidente e estava em estado crítico. Outra menina de 8 anos, Selena, morreu no acidente.



O choque do carro com a escola ocorreu durante uma festa organizada pouco antes das férias de verão, na presença de alunos e pais. A polícia descartou qualquer motivação terrorista.



A motorista do veículo, 46, moradora de Wimbledon, pagou fiança e foi liberada.