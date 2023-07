436

O presidente russo, Vladimir Putin, fará uma visita oficial à Turquia no "próximo mês", anunciou, na noite desta sexta-feira (7), o chefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan.



"No mês que vem, Putin visitará a Turquia", declarou Erdogan durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em visita à Turquia, acrescentando que pretende falar sobre trocas de prisioneiros com o dirigente russo.