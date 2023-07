Kerry volta à China para retomar diálogos sobre o clima

436

O enviado dos Estados Unidos para as mudanças climáticas, John Kerry, vai viajar para a China em breve para discutir a cooperação nesta área, disse um funcionário americano nesta sexta-feira (7), à medida que as duas potências rivais retomam gradualmente a diplomacia depois de fortes tensões.



Um funcionário do Departamento de Estado confirmou a viagem em breve à China do ex-secretário de Estado, sua terceira desde que assumiu o cargo no governo de Joe Biden, sem dar detalhes.



Em entrevista ao jornal The New York Times, Kerry disse que a viagem ocorreria na próxima semana e buscaria uma "cooperação genuína".



"China e Estados Unidos são as duas maiores economias do mundo e também somos os dois maiores emissores. Está claro que temos uma responsabilidade especial para encontrar um terreno comum", disse ele ao jornal.



Kerry será o terceiro funcionário de alto escalão do governo americano a visitar o país asiático em tempos recentes, depois do secretário de Estado Antony Blinken, que no mês passado fez a visita de mais alto nível em quase cinco anos, e da secretária do Tesouro Janet Yellen, que está na China esta semana.



Kerry manteve relações relativamente cordiais e constantes com a China, e o governo Biden identificou o clima como uma área de cooperação em potencial, apesar das tensões bilaterais em outras áreas.



No entanto, no ano passado, a China declarou que suspendia as negociações sobre o clima, incomodada após Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Representantes, fazer uma visita considerada desafiadora à ilha de Taiwan, que Pequim classifica como uma província rebelde.



THE NEW YORK TIMES COMPANY