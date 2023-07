Paloma Picasso assume gestão do patrimônio Picasso

436

Paloma Ruiz Picasso, caçula dos quatro filhos de Pablo Picasso, substituiu seu irmão Claude como administradora legal do patrimônio deixado pelo pintor espanhol, informou nesta quinta-feira (06) à AFP seu advogado, Jean-Jacques Neuer.



A nomeação da empresária para administrar os direitos da maior sucessão artística do mundo "é muito importante para o meio artístico", considerou o advogado.



Paloma, 74, é filha do pintor morto em 1973 e da artista francesa François Gilot, que morreu no mês passado. A sucessão hereditária de Picasso pertence integralmente a Claude e Paloma Picasso e a Marina Picasso, neta do artista, reunidos na Picasso Administration, que detém o monopólio dos direitos autorais e de reprodução das obras do mestre e administra os direitos de marca.



Claude Ruiz-Picasso, 76, que estava à frente da entidade gestora desde 1989, decidiu se aposentar e transferir a responsabilidade para a irmã, informou o advogado desta última.



Pablo Picasso, criador de obras que marcaram o século XX, continua fascinando. Museus de todo o mundo, principalmente da França e Espanha, têm programadas para este ano cerca de 50 exposições da sua obra, no quinquagésimo aniversário da sua morte.