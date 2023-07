Trudeau pede a Taylor Swift que inclua o Canadá em sua turnê mundial

436

Quando a diva pop americana Taylor Swift anunciou novas datas para sua turnê mundial - sem, de novo, incluir o Canadá -, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, não conseguiu se conter.



Em um tuíte em que fez referência às letras de algumas músicas da cantora, o premiê lhe pediu para fazer um show em seu país.



"Sou eu, oi. Eu sei que alguns locais no Canadá adorariam ter você", tuitou Trudeau na noite de quarta-feira. A postagem viralizou rapidamente. "Então, não faça deste mais um verão cruel. Esperamos vê-la em breve", acrescentou o premiê.



A artista havia acabado de anunciar a inclusão de novas datas para sua turnê, "Eras Tour", que está com os ingressos esgotados, e que começou em março no Arizona.



A diva tem agendados mais cem shows até meados de 2024 em Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Europa, Ásia e Austrália, mas nenhum no Canadá.



No Brasil, a cantora se apresentará no Rio de Janeiro em 18 e 19 de novembro, e em São Paulo em 24, 25 e 26 de novembro.



No mês passado, um legislador conservador canadense lamentou o que chamou de falta de respeito da cantora por seu país e, assim como Trudeau, lhe pediu que reservasse algumas datas para o Canadá.



A última vez que a artista esteve no país foi em 2018.



