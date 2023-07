Governo alemão aperta os cintos com novo orçamento

436

A coalizão de governo da Alemanha aprovou, nesta quarta-feira (5), o orçamento para o próximo ano, após duras negociações para impor cortes após anos de subsídios especiais pela pandemia da covid-19 e pela crise energética, mas com aumento no orçamento de defesa.



"Vamos voltar a elaborar orçamentos que não tentem combater as crises com recursos adicionais financiados com crédito, mas que se concentrem, de forma muito concreta, no futuro do nosso país", disse hoje o chanceler Olaf Scholz ao Parlamento.



O gabinete de Scholz aprovou o orçamento de 2024, após meses de disputas depois que o ministro das Finanças, Christian Lindner, do partido liberal FDP, exigiu duros cortes.



Lindner considera os cortes como um ponto de inflexão, após vários anos de enormes gastos públicos, devido à pandemia de coronavírus, à qual se seguiu a crise energética relacionada com a invasão russa da Ucrânia.



"Com o orçamento federal de 2024, estamos dando um passo importante para a normalização fiscal", escreveu ele no jornal conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Nem tudo que é politicamente popular pode ser financiado", acrescentou.



Essas declarações ilustram a tensão da negociação entre o partido social-democrata SPD, de Scholz, e o Partido Verde.



Os Verdes ficaram irritados com a recusa de Lindner em sacrificar benefícios fiscais para motoristas e sua relutância em apoiar um novo programa para combater a pobreza infantil.



O plano fiscal será debatido no Parlamento a partir de setembro.



A maior economia da Europa, que está em recessão, projeta gastar 445,7 bilhões de euros (US$ 485 bilhões, ou 2,35 trilhões de reais na cotação atual) no próximo ano, ante 476,3 bilhões de euros em 2023 (ou 2,5 trilhões de reais na cotação atual).



Quase todos os ministérios serão afetados pelos cortes, mas o governo projeta um aumento na dotação orçamentária para a Defesa, para cumprir a meta da OTAN de destinar 2% do PIB para gastos militares em 2024.



Em torno de 19,2 bilhões de euros (101,3 bilhões de reais na cotação atual) serão destinados para as Forças Armadas de um fundo especial de 100 bilhões de euros de (528 bilhões de reais na cotação atual) anunciado para atualizar a "Bundeswehr" após o início da guerra na Ucrânia.