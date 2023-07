Canadá, Suécia, Ucrânia e Reino Unido processam Irã por avião abatido em 2020

436

Canadá, Ucrânia, Suécia e Reino Unido levaram o Irã à Corte Internacional de Justiça (CIJ) para exigir o pagamento de indenizações para as famílias dos passageiros de um avião derrubado por Teerã em 2020, informou o tribunal nesta quarta-feira (5).



Estes países consideram que o Irã "violou uma série de obrigações em matéria de aviação civil" ao abater o voo PS752 da Ukraine International Airlines após descolar de Teerã, causando a morte de seus 176 ocupantes, em sua maioria iranianos e canadenses.



Três dias depois do episódio de 8 de janeiro de 2020, o Irã admitiu que seus militares haviam disparado por engano no Boeing 737-800 com destino a Kiev.



Canadá, Ucrânia, Suécia e Reino Unido - que tinham vários de seus cidadãos a bordo - anunciaram no mês passado que iriam ao tribunal de Haia para pedir indenização em nome das famílias das vítimas.



Eles pedem ao tribunal que "ordene reparação total por todos os danos causados" e que obrigue o Irã a pagar "indenização integral aos demandantes pelos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas e por suas famílias".