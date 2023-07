Cinco foguetes são disparados de Gaza em direção a Israel (Exército)

436

O Exército israelense informou, nesta quarta-feira (noite de terça, 4, no Brasil), que cinco foguetes foram disparados da Faixa de Gaza em direção a Israel e interceptados com sucesso.



"Cinco foguetes foram lançados da Faixa de Gaza rumo ao território israelense. A defesa aérea mobilizada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla em inglês) interceptou com sucesso todos os foguetes lançados", informou o Exército em comunicado.



Inicialmente, nenhuma facção palestina assumiu a autoria dos disparos. O Exército israelense acrescentou que os alarmes foram acionados na cidade de Sderot, sul do país.



Os foguetes foram lançados após uma operação israelense de larga escala na Cisjordânia ocupada na madrugada de segunda-feira. Doze palestinos e um soldado israelense morreram desde o início da operação, no acampamento de refugiados de Jenin.