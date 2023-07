Avião do Exército é abatido em confrontos na capital do Sudão

436

Um avião de guerra foi derrubado nesta terça-feira (4) em Cartum, onde confrontos e bombardeios atingiram vários bairros da capital sudanesa devastada pela guerra, relataram testemunhas.



"Vimos os pilotos saltarem de paraquedas enquanto o avião caía no chão", disse uma testemunha no norte de Cartum.



Uma fonte dos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) disse à AFP que eles derrubaram um avião do Exército.



E, em um comunicado, as FAR declararam que "detiveram o piloto após sua aterrissagem" e acusaram o Exército de cometer "massacres odiosos" na região de Cartum.



Liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, o Exército sudanês está em guerra desde 15 de abril com os paramilitares das FAR liderados por seu ex-número dois, general Mohamed Hamdan Daglo.



Segundo a ONG Acled, o conflito deixou quase 3.000 mortos. Além disso, há 2,8 milhões de deslocados e de refugiados, segundo a ONU.



Um habitante de Omdurman, na periferia ao norte da capital, informou nesta terça-feira a ocorrência de "violentos confrontos com diferentes tipos de armas".



Outras testemunhas disseram ter observado "ataques aéreos (perto) do prédio da televisão estatal". Na zona leste da capital, moradores também relataram confrontos com metralhadoras.