Guarda nacional morre após explosão de carro-bomba no México

436

Um guarda nacional morreu após a explosão de um carro-bomba na quarta-feira passada no México, informou o governo nesta sexta (30) no que constitui um ataque incomum em meio à violência criminosa que atinge o país.



Inicialmente, as autoridades reportaram na quinta que quatro militares tinham ficado gravemente feridos.



"Fizeram explodir esta bomba no momento em que elementos da Guarda Nacional foram revisar um carro e detonaram este artefato e tiraram a vida de um membro da Guarda Nacional", disse o presidente Andrés Manuel López Obrador em coletiva de imprensa.



Segundo o Ministério Público de Guanajuato, este ataque ocorreu na noite de quarta-feira no município de Celaya quando membros desta polícia militarizada atendiam o registro de um veículo abandonado com marcas de tiro.



López Obrador assegurou que os suspeitos de detonação do carro-bomba já foram identificados.



"É um reduto destes grupos que foram criados há muitos anos e já estão em atitude de muita violência, estão apreendendo muitas granadas, bombas", disse o presidente, sem identificar o grupo criminoso.



Os ataques com carro-bomba são pouco frequentes no México, país sacudido desde 2006 por uma onda de violência ligada ao narcotráfico.



Segundo a imprensa local, no México haviam sido registradas anteriormente pelo menos cinco ações do tipo desde 2010.



Em duas buscou-se chamar atenção dos militares antes da explosão, deixando um morto e vários feridos.



Guanajuato, um próspero centro industrial, se tornou um dos estados mais violentos do México devido a uma disputa entre os grupos Santa Rosa de Lima e o cartel Jalisco Nova Geração, dedicados ao tráfico de drogas e ao roubo de combustíveis, entre outros crimes.



Este ano, 14 policiais de Celaya foram mortos, enquanto o total de agentes executados no estado chegou a 32, segundo dados das autoridades.