Greve cancela dezenas de voos no aeroporto de Genebra

Cerca de 60 voos foram cancelados nesta sexta-feira (30) no aeroporto internacional de Genebra, o segundo mais movimentado da Suíça, devido a uma greve dos funcionários.



Os voos foram cancelados logo após o início da greve, por volta das 6h00 locais (1h00 no horário de Brasília), de acordo com as autoridades aeroportuárias.



As atividades de decolagem e pouso foram retomadas cerca de quatro horas depois, quando as equipes de pista voltaram ao trabalho - embora os sindicatos tenham votado para manter a greve até sábado.



"O tráfego foi retomado, mas será mais lento do que o normal", disse à AFP o porta-voz do aeroporto de Genebra, Ignace Jeannerat.



Os funcionários do aeroporto convocaram a greve na quinta-feira, depois que a diretoria desta plataforma aeroportuária pública anunciou a aprovação de uma polêmica política salarial para os trabalhadores.



Muitos voos internacionais para a América do Norte e Oriente Médio foram afetados pela greve.



Esta é uma greve histórica, já que é a primeira paralisação feita por funcionários do aeroporto que inclui controladores e a equipe das pistas, segundo uma companhia aérea suíça.



Havia policiais e seguranças na entrada do aeroporto nesta sexta-feira, permitindo apenas a passagem de pessoas com voos mantidos.



Enquanto isso, dezenas de trabalhadores em greve e sindicalistas protestavam do lado de fora da entrada principal do terminal.



Um diretor sindicalista manifestou seu descontentamento por ter chegado a esta situação extrema, num país com poucas greves registradas.



"O aeroporto é uma empresa lucrativa, que se beneficia de um monopólio e que está atacando as condições da equipe", disse o presidente do Sindicato Suíço (USS), Pierre-Yves Maillard.



Cerca de 6,8 milhões de passageiros utilizaram este aeroporto entre janeiro e maio, segundo dados oficiais.