Mais de 2 mil pessoas sofrem estresse térmico durante peregrinação a Meca

Mais de 2.000 pessoas sofreram estresse térmico durante a grande peregrinação muçulmana a Meca, na Arábia Saudita, onde as temperaturas chegaram aos 48ºC, anunciaram autoridades do país nesta quinta-feira (29).



"O número de casos de estresse térmico desde o começo do dia chegou a 1.721", informou o Ministério da Saúde saudita, cifra que se soma aos 287 casos anunciados anteriormente.



O estresse térmico consiste no desconforto produzido no corpo humano por desequilíbrios de temperatura e pode incluir ataque cardíaco, exaustão, cãibras e erupções cutâneas.



O número real de casos de estresse térmico pode ser muito maior, uma vez que várias pessoas não deram entrada em unidades de saúde durante a peregrinação.



O hajj, que começou no domingo, reuniu mais de 1,8 milhão de fiéis sob altas temperaturas, que chegaram aos 48ºC na última terça-feira. Os rituais acontecem ao longo de quatro dias, em Meca e seus arredores, uma das regiões mais quentes do mundo.



Embora autoridades sauditas não tenham anunciado nenhuma morte durante a peregrinação, diferentes países relataram 230 mortos no total.