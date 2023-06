Príncipe Harry e Meghan Markle deixam 'Frogmore Cottage', no Castelo de Windsor

436

O Palácio de Buckingham anunciou nesta quinta-feira (29) que o príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, e sua esposa, Meghan Markle, não ocupam mais o chalé Frogmore na propriedade de Windsor. Era lá que se hospedavam em suas viagens para o Reino Unido.



"Frogmore Cottage", uma casa de 400 metros quadrados localizada no terreno ao redor do Castelo de Windsor, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres, foi doada ao casal pela rainha Elizabeth II em 2018, após seu casamento.



O duque e a duquesa de Sussex moram na Califórnia desde 2020, ano que deixaram a monarquia britânica e o Reino Unido. Desde então, a casa está disponível o ano inteiro para aluguel, segundo a imprensa local.



O príncipe Harry, de 38 anos, mantém relações muito tensas com o rei e com outros membros da família real britânica e, por isso, raramente viaja ao seu país.



Sua última visita aconteceu no início de junho, quando foi testemunhar em um julgamento contra o editor do jornal Mirror. Ele e outras celebridades acusam o veículo de coletar ilegalmente informações pessoais durante anos.



Antes disso, Harry visitou Londres em 6 de maio para a coroação do pai. Compareceu sozinho, deixando sua esposa e filhos nos Estados Unidos.



Poucos meses depois de publicar, em janeiro, seu livro de memórias "Na Sombra", em que ataca duramente a monarquia, Harry foi convidado a devolver a casa que lhe custou cerca de 2,4 milhões de libras (U$ 3 milhões, ou R$ 14,5 milhões) para reformar.



"O duque e a duquesa de Sussex deixaram a casa de Frogmore", anunciou o chefe das finanças reais, Michael Stevens, na publicação anual dos gastos da monarquia.



Ele também confirmou que Harry e Meghan reembolsaram todos os custos da reforma.



O palácio não disse quem poderia ser o novo morador da casa.



A imprensa britânica afirma que Charles III quer seu irmão Andrew - afastado da realeza por acusações de agressão sexual contra uma menor, anos atrás, nos Estados Unidos - deixe o "Royal Lodge" da propriedade Windsor, mansão de 30 quartos, para se mudar para o chalé muito menor de Frogmore.