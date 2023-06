436

Especialistas recuperaram "supostos restos humanos" dos destroços do submersível Titan, que implodiu durante uma imersão até a carcaça do Titanic, informou a Guarda-Costeira dos Estados Unidos nesta quarta-feira (28).



"A análise formal dos supostos restos humanos, cuidadosamente recuperados, será conduzida por profissionais médicos dos Estados Unidos", afirmou a guarda-costeira em um comunicado, após partes dos destroços serem desembarcadas no leste do Canadá.