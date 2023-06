Wall Street cai pressionada por ações de tecnologia

436

A bolsa de valores de Nova York fechou em baixa nesta segunda-feira (26), pressionada pelas empresas de tecnologia, enquanto o Dow Jones tentou se estabilizar em um mercado pouco ativo, após várias sessões de queda.



O índice Dow Jones Industrial, que operou em alta durante grande parte da sessão, fechou praticamente estável, com leve queda de 0,04%, aos 33.714,71 pontos. Por sua vez, o Nasdaq, de valores tecnológicos, caiu 1,16% (13.335,78), e o S&P; 500, mais abrangente, recuou 0,45% (4.328,82).



Para Peter Cardillo, analista da Spartan Capital Securities, "a rebelião na Rússia teve pouco impacto no mercado porque foi de curta duração". "Contudo, é um fator geopolítico que permanecerá no ar por algum tempo", acrescentou.



O volume de negócios no pregão foi fraco, com a ausência de indicadores importantes.



Para a quarta-feira, os investidores esperam as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, em uma conferência organizada pelo Banco Central Europeu (BCE) em Sintra, Portugal.



Entre os valores do dia, a Tesla, rebaixada pelo Goldman Sachs, desabou 6,06%, arrastando o índice Nasdaq.



Outros grandes nomes do setor tecnológico também tiveram quedas expressivas, como Alphabet (Google, -3,19%), Meta (Facebook, -3,55%), Microsoft e Netflix, que caíram quase 2%. Já a Nvidia, queridinha da indústria de inteligência artificial, despencou 3,74%.



Tesla



GOLDMAN SACHS GROUP



Alphabet Inc.



Meta



MICROSOFT



NETFLIX



NVIDIA