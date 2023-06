436

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta segunda-feira (26) que durante a rebelião abortada do grupo paramilitar Wagner, deu a ordem para evitar um "derramamento de sangue" que, segundo ele, era o objetivo da Ucrânia e do Ocidente, ao mesmo tempo em que agradeceu aos russos pelo seu "patriotismo".



"Desde o início dos eventos, foram tomadas medidas seguindo as minhas instruções diretas para evitar um grande derramamento de sangue", disse Putin durante um discurso televisionado, afirmando que o Ocidente e a Ucrânia desejavam "um resultado fratricida".