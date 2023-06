Papa confirma que viajará a Lisboa para JMJ, apesar de problemas de saúde

436

O papa Francisco confirmou sua presença na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, no início de agosto, apesar de seus problemas de saúde, em um vídeo divulgado nesta quinta-feira (22).



"Eu já tenho tudo em mãos porque tenho vontade de ir. Alguns pensam que por causa da doença não posso ir, mas o médico me disse que posso ir, assim, estarei com vocês", prometeu o pontífice, enquanto mostrava uma bolsa com a sigla JMJ.



O papa, de 86 anos, operou o abdômen em 7 de junho e saiu na sexta-feira do hospital Gemelli, em Roma, após 10 dias de internação.



"Faltam 40 dias, como uma Quaresma, até o encontro de Lisboa. Já estou preparado!", disse Jorge Bergoglio, no Vaticano.



O papa admitiu durante uma audiência na manhã desta quinta-feira que ainda estava "um pouco sob efeito da anestesia geral" da intervenção de três horas à qual foi submetido para tratar dolorosas "aderências" em sua parede abdominal.



"Minha respiração não está boa", reconheceu, citado pelo site oficial de notícias Vatican News.



O jesuíta argentino já enfrentou vários problemas de saúde nos últimos anos (problemas nos quadris, dores no joelho, várias cirurgias e uma infecção respiratória) desde sua eleição em 2013. Francisco se desloca em cadeira de rodas ou apoiado em uma bengala com cada vez mais frequência.



Nos últimos meses, os rumores sobre sua eventual renúncia e sucessão se multiplicaram.



Esta foi a terceira internação do papa em menos de dois anos. No final de março, passou três dias no hospital por uma infecção respiratória.



Apesar dos vários sustos com a saúde, Francisco mantém sua agenda cheia, às vezes com até 10 compromissos na mesma manhã.



O pontífice continua com sua viagens e tem várias previstas para os próximos meses.



Além de Lisboa, onde já tem cerca de 20 reuniões e 11 discursos agendados, está previsto viajar à Mongólia no início de setembro e ao sul da França no final desse mês.