Zelensky acusa Rússia de preparar 'atentado terrorista' em central nuclear ocupada

436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, acusou nesta quinta-feira (22) a Rússia de preparar um "atentado terrorista" que inclui um vazamento radioativo na central de Zaporizhzhia, ocupada pelas tropas russas no sul do país.



"O serviço de inteligência recebeu informações de que a Rússia está considerando o cenário de um atentado terrorista na central nuclear de Zaporizhzhia, um ataque com liberação de radiação. Eles prepararam tudo para isso", disse ele no Telegram.



Os temores sobre a segurança na maior central nuclear da Europa, que começaram com a ofensiva de Moscou na Ucrânia, aumentaram consideravelmente após a destruição de uma represa que proporcionava água de refrigeração para os reatores de Zaporizhzhia.



O Kremlin rebateu as afirmações de Zelensky e recordou a visita recente à central do diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).



"É uma nova mentira. Acabamos de ter contatos com a AIEA", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. O diretor da agência vinculada à ONU, Rafael Grossi, visitou a central de Zaporizhzhia na semana passada.



A central nuclear de Zaporizhzhia está sob controle russo e já ficou sem abastecimento de energia elétrica diversas vezes. Kiev acusa Moscou de posicionar soldados e armas no complexo.