436

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, acusou nesta quinta-feira (22) a Rússia de preparar um "atentado terrorista" que inclui um vazamento radioativo na central de Zaporizhzhia, ocupada pelas tropas russas no sul do país.



"O serviço de inteligência recebeu informações de que a Rússia está considerando o cenário de um atentado terrorista na central nuclear de Zaporizhzhia, um ataque com liberação de radiação. Eles prepararam tudo para isso", disse ele no Telegram.