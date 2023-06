Ponte entre Crimeia anexada e Ucrânia atingida por ataque de Kiev, afirma governador russo

436

Uma ponte que liga a Crimeia anexada a uma região do sul da Ucrânia parcialmente ocupada pelas forças russas foi atingida por um ataque ucraniano, informaram nesta quinta-feira (22) as autoridades locais desginadas por Moscou.



"Durante a noite, um ataque atingiu a ponte de Chongar. Não há vítimas", declarou o governador russo da Crimeia, Serguei Aksionov. Ele disse que os danos estão sendo avaliados e pediu calma à população.



A ponte liga a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, a uma área da região ucraniana de Kherson ocupada pelas tropas russas.



O ataque acontece no contexto da contraofensiva ucraniana em vários pontos da frente de batalha, em particular no sul da Ucrânia



A península da Crimeia serve como base logística de retaguarda para as forças russas mobilizadas no sul da Ucrânia.



A Crimeia é um alvo frequente de ataques ucranianos, em particular com drones.