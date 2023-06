Prefeito causa polêmica ao contratar strippers para festa de Dia dos Pais

O prefeito da cidade de Huehuetán, no México, causou polêmica ao contratar strippers para uma comemoração de Dia dos Pais. Miguel Villalobos promoveu um evento com música ao vivo, sorteio de eletrodomésticos e show de comédia e chamou strippers para participar.

Em algumas imagens, é possível ver que três homens são escolhidos para deitar no chão do palco, enquanto as strippers dançam sobre eles

Imagens feitas por pessoas que estavam na celebração mostram as strippers se apresentando. Em algumas, é possível ver que três homens são escolhidos para deitar no chão do palco, enquanto as strippers dançam sobre eles.