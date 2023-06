436

A Rússia declarou, nesta quarta-feira (21), "indesejável" o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), uma medida que, na prática, proíbe as atividades desta ONG ambientalista no país, onde a repressão das vozes críticas aumentou desde a ofensiva russa na Ucrânia.



Em um comunicado, a Procuradoria-Geral afirmou que as atividades dessa ONG na Rússia representam "ameaças à segurança no âmbito econômico". Este anúncio surge um mês depois de uma decisão parecida contra o Greenpeace.