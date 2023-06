Incêndio em oficina de bicicletas elétricas deixa 4 mortos em Nova York

436

Quatro pessoas morreram nesta terça-feira (20) no incêndio de uma oficina de bicicletas elétricas em Chinatown, o bairro chinês de Manhattan, informou o Departamento dos Bombeiros de Nova York.



"Seis pessoas ficaram gravemente feridas, quatro delas morreram", disse a chefe dos bombeiros de Nova York, Laura Kanavagh, aos jornalistas.



Em vista da confusão de bicicletas deixada pelo fogo, Kavanagh disse que "está muito claro" que o incêndio foi causado pelo "grande número" de baterias de lítio e bicicletas elétricas que havia na oficina, situada no térreo de um edifício residencial dessa região bastante movimentada de Nova York.



Nos últimos anos, a oficina foi advertida e multada diversas vezes pelas condições em que armazenava e carregava as baterias, utilizando extensões.



Tampouco dispunha de um lugar específico para carregar as baterias de lítio, que provocaram este ano uma média de três incêndios por semana em Nova York, com um total de 13 mortes, lembrou Kavanagh.