Pharrell Williams: 'muita gente perdeu a vida' até a ascensão da cultura negra

Muitos negros morreram nos Estados Unidos para que sua cultura se tornasse bem-sucedida, declarou nesta terça-feira (20) o músico e estilista americano Pharrell Williams, antes de seu primeiro desfile de moda em Paris.



"Gostaria que nossa cultura e nosso povo não tivessem sofrido tanto para chegar onde estamos", pontuou Williams, poucas horas antes de apresentar uma coleção da marca Louis Vuitton.



Antes do evento, Williams contou à AFP que se apresentou como mais um elo da ascensão da cultura popular negra dos Estados Unidos em todo o mundo, em diversos campos como música, dança e, agora, a moda.



"Não me esqueço que muita gente morreu, que muita gente perdeu a vida e sofreu", acrescentou.



Aos 50 anos, este músico, produtor e estilista se torna o segundo negro a assumir a direção artística das coleções masculinas da Louis Vuitton, depois de Virgil Abloh, que faleceu em novembro de 2021.



"Mina nomeação é uma homenagem" a Abloh, conta Williams.



É a primeira vez que um músico pop - sem formação profissional no mundo da moda - assume um cargo desta importância em uma das maiores marcas do mundo.



"Acho que essas empresas estão acordando, aos poucos, mas com firmeza", explicou o famoso cantor. "Acredito que eles entendem que temos um toque especial e algo realmente interessante a oferecer".