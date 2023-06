Putin afirma que Zelensky é uma 'vergonha para o povo judeu'

436

O presidente russo Vladimir Putin chamou, nesta sexta-feira (16), seu homólogo ucraniano Volodimir Zelensky de "vergonha" para o povo judeu e voltou a justificar a ofensiva militar na Ucrânia, alegando que a ex-república soviética é governada por "neonazistas".



"Tenho muitos amigos judeus desde a minha infância. E eles dizem que Zelensky não é judeu, que ele é uma vergonha para o povo judeu. Não estou brincando", declarou o presidente russo no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, ao qual a AFP não teve acesso por não ter sido credenciada.



A Rússia afirma que o tratamento de Kiev à população russófona na Ucrânia é comparável às ações da Alemanha nazista, acusações rechaçadas pelo governo ucraniano e a comunidade judaica no país.



Após as declarações de Putin, o grande rabino da Ucrânia disse que estava orgulhoso de Zelensky. "E não só eu, acredito que todo o mundo está orgulhoso dele", afirmou o rabino Moshe Reuven Azman à agência de notícias ucraniana UNIAN.



"Ele não fugiu e está fazendo o possível para ajudar o povo ucraniano", acrescentou.



Por sua vez, o empresário e filantropo ucraniano Viktor Pinchuk, que lembrou que também tem ascendência judaica, disse que "Zelensky é a encarnação da luta pela liberdade, e a liberdade é um dos principais valores do povo judaico", segundo um comunicado publicado por sua fundação.