Blinken desmente que exista acordo com Irã sobre programa nuclear

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, desmentiu, nesta sexta-feira (16), que o país esteja prestes a alcançar um acordo sobre o programa nuclear iraniano, e afirmou que as alegações publicadas na mídia "não são precisas".



"Com relação ao Irã, algumas das informações que temos visto sobre um acordo sobre assuntos nucleares ou, aliás, sobre detidos, simplesmente não são precisas nem verdadeiras", disse em coletiva de imprensa, ao ser questionado sobre negociações indiretas mediadas por Omã.



Vários veículos de imprensa publicaram recentemente que os Estados Unidos e o Irã estariam perto de concluir um pacto interino que substituiria o acordo nuclear de 2015, moribundo desde que Washington o abandonou em 2018.



O Irã também negou a informação.



Potências ocidentais renovaram negociações com o Irã sobre o tema nuclear. Segundo fontes diplomáticas, um alto diplomata iraniano se reuniu na segunda em Abu Dabi com representantes franceses, britânicos e alemães e o programa nuclear iraniano estava em pauta.



Teerã também confirmou na segunda que está realizando conversas indiretas com os Estados Unidos por meio de Omã.



Nesta sexta, Blinken reiterou que os Estados Unidos estão decididos a garantir que o Irã "nunca consiga a arma nuclear" e, para isso, "todas as opções seguem sobre a mesa".



Porém, disse ele, ainda "não há acordo" sobre o tema nem para a liberação de cidadãos americanos no Irã ou uma troca de prisioneiros.