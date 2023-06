Grupo curdo PKK anuncia fim do cessar-fogo na Turquia

436

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que trava desde 1984 uma batalha contra o exército turco, anunciou o fim do cessar-fogo unilateral decretado devido ao devastador terremoto em 6 de fevereiro.



O anúncio, feito nesta quarta-feira pela imprensa pró-curda, provoca a ameaça da retomada da violência que deixou milhares de vítimas.



O PKK - classificado como organização terrorista por Ancara, Estados Unidos e União Europeia - anunciou a suspensão de suas "operações" na Turquia - desde que o grupo não fosse atacado - em 10 de fevereiro, quatro dias após o terremoto que deixou mais de 50.000 mortos no sudeste do país, desde que .



O grupo armado respeitou o cessar-fogo durante a campanha eleitoral para as eleições presidenciais e legislativas de maio.



O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que foi reeleito para um novo mandato de cinco anos, intensificou as operações contra o grupo.



"A necessidade de uma luta ativa tornou-se inevitável", afirmou a União das Comunidades do Curdistão (KCK) em um comunicado, citado posteriormente pela agência pró-curda Firat.