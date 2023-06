Assembleia Nacional da França vota contra acordo da UE com o Mercosul

436

Resolução francesa dificulta o acordo entre países. (foto: Ludovic Marin/POOL)

A Assembleia Nacional francesa votou nesta terça-feira resolução que se opõe ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Apesar de não possuir força de lei, a medida tem grande impacto político, prejudicando as negociações e as expectativas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de concretizar o pacto até o final deste ano.





Para que o acordo entre os dois blocos seja efetivado, é necessário que todos os parlamentos envolvidos aprovem o tratado, incluindo o francês. Ao longo da história, diversos governos em Paris têm dificultado o acesso ao mercado agrícola local para as exportações brasileiras e do Mercosul.





A votação ocorre num momento crucial, enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, visita os países do Mercosul com o objetivo de facilitar o entendimento. Em sua visita a Brasília, Ursula informou ao presidente Lula que tentaria concluir o acordo até o final deste ano.





No entanto, o projeto em Paris convoca o governo de Emmanuel Macron a rejeitar a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, estabelecido em 2019, e a não aceitar qualquer tentativa da Comissão Europeia de fragmentar o acordo. Os parlamentares franceses argumentam que o pacto é incompatível com os objetivos do Acordo de Paris.





Os deputados sugerem que qualquer acordo futuro entre a União Europeia e o Mercosul deve estar condicionado ao cumprimento das normas sanitárias, ambientais e do Acordo de Paris por parte de todos os produtos agroalimentares importados.





Na opinião dos parlamentares, o acordo atualmente proposto provavelmente levará a um aumento do desmatamento importado e facilitará a entrada no mercado europeu de produtos alimentícios tratados com pesticidas e medicamentos veterinários proibidos pela legislação europeia, ou provenientes de práticas de criação não permitidas pela mesma regulamentação.