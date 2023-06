Presidente iraniano inicia na Venezuela visita a 'amigos' latino-americanos

436

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, iniciou nesta segunda-feira (12), na Venezuela, sua primeira visita à América Latina, que o levará também a países que considera "amigos".



Raisi, eleito em 2021, foi recebido pelo ministro venezuelano de Relações Exteriores, Yván Gil, no aeroporto Simón Bolívar, que atende Caracas.



"Nos últimos dois anos, nossa cooperação com estes países se desenvolveu(...) nos setores da indústria, agricultura, ciência, tecnologia e medicina", disse Raisi à agência estatal Irna, em Teerã, antes de sua partida.



"Esta viagem pode ser um ponto de virada para melhorar o nível das nossas relações com os países da América Latina", acrescentou.



A visita de cinco dias o levará também a Cuba e Nicarágua, onde estão previstas reuniões com empresários locais e iranianos.



O Irã é um dos principais aliados internacionais do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Ambos os países, membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep), são alvo de sanções dos Estados Unidos, que buscam enfraquecer sua economia.



Em 2020, o Irã enviou 1,5 milhão de barris de gasolina e insumos para tentar reativar as refinarias da Venezuela, paralisadas em meio a uma grande crise de escassez.



Em fevereiro, Maduro recebeu o diplomata iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, em Caracas. Em junho de 2022, durante uma visita de Maduro a Teerã, ambos os governos firmaram um acordo de cooperação de 20 anos para fortalecer sua aliança.



A última visita de um presidente iraniano a Cuba e Venezuela remonta a 2016, quando Hassan Rouhani esteve na região antes de participar da Assembleia da ONU em Nova York.



Em janeiro de 2007, seu antecessor, Mahmud Ahmadinejad, visitou a Nicarágua.



Em fevereiro, o presidente nicaraguense, Daniel Ortega, defendeu o direito do Irã de adquirir armas nucleares.