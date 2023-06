Refugiado ucraniano ganha 500.000 euros na loteria na Bélgica

436

Um jovem refugiado ucraniano que fugiu da guerra em seu país e se instalou na Bélgica ganhou 500.000 euros (537.000 dólares, em torno de 2,6 milhões de reais na cotação de hoje, a R$ 4,88) com um bilhete de loteria de raspadinha.



O jovem, que está na região da capital belga há um ano, comprou em 16 de maio um bilhete de cinco euros (5,3 dólares, ou 25,8 reais, na mesma cotação) em um posto de gasolina.



A Loteria Nacional do país, que não divulga informações dos jogadores, informou na segunda-feira (12) que o sortudo ganhador tem entre 18 e 24 anos.



Como todos os ganhadores de valores acima de 100.000 euros (107.000 dólares, em torno de 422.000 reais, na mesma cotação), ele teve de ir à sede da entidade para poder receber a quantia.



Ele estava com "sentimentos misturados", disse o porta-voz da Loteria Nacional, Joke Vermoere.



"Sua mente estava claramente na Ucrânia e, neste período, é difícil se alegrar com tudo o que está acontecendo em seu país. Mas, ao mesmo tempo, é claro que ele ficou feliz com seu prêmio e, sobretudo, com muita esperança", acrescentou.



"Com o dinheiro que ganhou, ele pretende fazer algo por seus compatriotas e pela reconstrução de seu país. Mas primeiro ele quer organizar uma festa na Bélgica para a família e os amigos que o acolheram e o ajudaram a se integrar", disse o porta-voz.