Trump diz que teria 'tomado a Venezuela' e 'pego todo petróleo' se reeleito

Trump teceu diversas críticas a Maduro e ao petróleo venezuelano (foto: AFP)

Em uma reunião do Partido Republicano, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou aos seus apoiadores que, se fosse reeleito em 2020, teria 'tomado a Venezuela' e 'apropriado todo o petróleo' do país. Durante a convenção, Trump lançou críticas ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e à qualidade do petróleo produzido pela empresa estatal PDVSA. 'O petróleo deles é péssimo, horrível, o pior que podemos obter', disse Trump.

Ao longo de seu mandato, o ex-presidente informou que congelou todos os ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos e proibiu transações comerciais com a nação sul-americana. 'Quando deixei [a presidência dos EUA], a Venezuela estava à beira do colapso. Será que teríamos tomado o país inteiro, apropriado todo aquele petróleo ali mesmo na vizinhança?'

Trump também aproveitou para criticar a administração de Joe Biden. 'Agora estamos comprando petróleo da Venezuela. Então estamos enriquecendo um ditador', afirmou ele.

O ex-presidente enfrenta investigações por abuso sexual, difamação e indiciamento no caso de documentos sigilosos. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Trump teria roubado arquivos da Casa Branca e mantido documentos com informações confidenciais sobre programas nucleares em seu resort na Flórida.

Em caso de condenação por obstrução de justiça, Trump poderá enfrentar até 20 anos de prisão. Atualmente, ele disputa com outros 11 candidatos a indicação do Partido Republicano para as eleições de 2024.