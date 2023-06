Países da ASEAN organizam seus primeiros exercícios militares conjuntos

436

Os países da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) decidiram organizar seus primeiros exercícios militares conjuntos no Mar da China Meridional em setembro - anunciaram autoridades indonésias nesta quinta-feira (8), em meio a tensões sobre a crescente influência da China na região.



"Vamos organizar exercícios militares conjuntos" nas águas em torno do arquipélago indonésio de Natunas", disse o chefe das Forças Armadas indonésias, almirante Yudo Margono.



Os dez membros da ASEAN e o Timor-Leste, um membro observador, vão participar das manobras, acrescentou.



Entre esses membros está Mianmar, governada por uma junta militar que derrubou o poder civil em 2021 e lançou uma sangrenta campanha de repressão que levou a sanções europeias e americanas.



Margono enfatizou que os exercícios se concentrarão na segurança e no resgate marítimo e não envolverão operações de combate.



Os membros da ASEAN já organizaram exercícios navais com os Estados Unidos, mas nunca exercícios militares como bloco autônomo.



O anúncio veio depois que Washington exortou Pequim a cessar qualquer comportamento "provocativo" nesta hidrovia disputada, denunciando, no final de maio, uma "manobra desnecessariamente agressiva" de um caça chinês contra um de seus aviões de vigilância.



A China reivindica a maior parte do Mar da China Meridional, o que outros países do Sudeste Asiático como Indonésia, Vietnã, Filipinas e Malásia rejeitam.