Província canadense de Quebec mantém evacuações por incêndios florestais

Transformada no epicentro dos incêndios florestais que atingem grande parte do Canadá, Quebec prevê evacuar milhares de pessoas nas próximas semanas, informou o primeiro-ministro da província nesta quarta-feira (7).



Onze mil pessoas já abandonaram suas casas nessa província e, agora, a evacuação de mais 4.000 está sendo preparada.



Depois de Alberta e da Nova Escócia, Quebec enfrenta incêndios "jamais vistos". Atualmente, há 150 ativos e, entre esses, 100 estão fora de controle.



"Com o efetivo que temos, podemos cobrir, ao mesmo tempo, aproximadamente 40 incêndios, mas há 150 ativos", disse o primeiro-ministro de Quebec, François Legault. "Temos que atender os mais urgentes", acrescentou.



Quebec mobilizou centenas de pessoas para combater o fogo e espera chegar a 1.120 com a ajuda internacional, especialmente com a chegada de bombeiros franceses.



"Quanto mais passa o tempo, maior é o desafio", disse Legault.



Desde o início do ano, foram registrados 438 incêndios nessa província francófona, contra uma média de 200 no mesmo período de tempo nos últimos dez anos.



Também é excepcional a quantidade de hectares queimados nessa época do ano, segundo as autoridades.



Todo o Canadá passa por um ano sem precedentes: foram registrados 2.203 incêndios florestais e quase 3,8 milhões de hectares foram queimados; uma quantidade muito superior à média das últimas décadas.



O país, que pela sua localização geográfica esquenta mais rápido que o restante do planeta, tem enfrentado, nos últimos anos, fenômenos meteorológicos extremos, cuja intensidade e frequência aumentaram devido às mudanças climáticas.



Em poucos dias, os incêndios deterioraram a qualidade do ar. A capital, Ottawa, assim como Toronto e Nova York estão envoltas por uma névoa cinzenta, perigosa, sobretudo para crianças e idosos. Em Washington, um cheiro forte era sentido e o céu estava enevoado, apesar do clima ensolarado.



A Casa Branca pediu aos americanos com problemas de saúde que se protegessem da contaminação do ar.



"Incentivamos a todos nas áreas afetadas que fiquem atentos às condições [climáticas] estaduais e locais", disse aos jornalistas a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.



"Chequem como estão seus vizinhos, seus amigos e sua família. Previnam-se, especialmente quem tem problemas de saúde", recomendou.