Comissão Europeia aprova uma vacina contra o vírus que provoca a bronquiolite

A Comissão Europeia autorizou a venda da vacina Arexvy contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que pode provocar a bronquiolite e mata milhares de pessoas por ano, anunciou o grupo farmacêutico britânico GSK nesta quarta-feira (7).



A autorização engloba as pessoas com mais de 60 anos, afirma o comunicado da GSK. A vacina já havia recebido uma primeira autorização de comercialização em 3 de maio nos Estados Unidos.



A Agência Europeia de Medicamento (EMA) afirmou no mês passado que era favorável à autorização, mas a decisão final da Comissão ainda não havia sido revelada.



"Esta é a primeira vez que uma vacina contra o VSR recebe autorização de comercialização na Europa", afirmou o laboratório GSK.



O início da vacinação está previsto para o outono (hemisfério norte, primavera no Brasil).



Todos os anos, o vírus provoca na Europa "mais de 270.000 hospitalizações e quase 20.000 mortes durante a internação de idosos", informou o grupo farmacêutico.



O VSR é um vírus muito contagioso, que geralmente provoca sintomas leves, parecidos com um resfriado.



Mas pode ser grave para crianças e idosos, assim como para pessoas com comorbidades ou sistemas imunológicos frágeis.



Nos casos mais graves, o vírus pode provocar pneumonia ou bronquiolite.



