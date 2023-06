Macron receberá cacique Raoni em Paris

436

O presidente da França, Emmanuel Macron, receberá, no próximo domingo, o cacique Raoni Metuktire para "reiterar seu compromisso com o respeito" aos povos indígenas, anunciou o Palácio do Eliseu nesta sexta-feira (2).



"O presidente vai se reunir com o cacique Raoni neste domingo, no Palácio do Eliseu, por ocasião de sua visita a Paris", informou a Presidência francesa.



"O cacique foi recebido pelo chefe de Estado no Eliseu em maio de 2019, e também foi convidado para a reunião de cúpula do G7 em Biarritz sob presidência francesa, em agosto do mesmo ano", ressaltou a fonte.



"O encontro de domingo será uma oportunidade para o presidente reiterar seu compromisso com o respeito aos direitos humanos dos povos indígenas e sua determinação de trabalhar pela preservação dos espaços naturais, principalmente das florestas tropicais, uma vez que eles constituem reservas vitais de carbono e tesouros da biodiversidade", acrescentou a Presidência francesa.



"A discussão irá se concentrar nas próximas grandes datas para reforçar a proteção das florestas em escala mundial", entre elas a reunião de cúpula para o novo pacto financeiro global, nos próximos dias 22 e 23, em Paris, e, posteriormente, a reunião de cúpula da Amazônia.