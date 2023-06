Fitch mantém classificação dos EUA em vigilância negativa

436

A agência de classificação de risco Fitch mantém em observação negativa a classificação de crédito AAA dos Estados Unidos, apesar de um acordo bipartidário alcançado esta semana para elevar o limite da dívida e evitar um default catastrófico.



A decisão chega um dia depois de os senadores americanos suspenderem o limite de endividamento federal, pondo fim a tensas semanas de negociações apenas quatro dias antes de, conforme o Departamento do Tesouro, o país ficar sem fundos para honrar suas obrigações.



A medida, acertada pelo presidente democrata Joe Biden e pelos líderes republicanos, foi aprovada no Senado com uma confortável maioria, um dia depois de ter sido aprovada na Câmara de Representantes.



Embora a aprovação do acordo signifique que o governo poderá cumprir suas obrigações, a Fitch mantém uma "classificação de revisão negativa" para os Estados Unidos.



Em um comunicado, a agência disse que avalia "todas as implicações do mais recente episódio de políticas arriscadas e as perspectivas de médio prazo para as trajetórias fiscais e da dívida".



Acrescenta, ainda, que pretende decidir sobre a vigilância no terceiro trimestre de 2023.



"A coerência e a credibilidade das políticas, assim como as trajetórias fiscais e da dívida esperadas no médio prazo serão fatores-chave na nossa avaliação", afirmou.