A agência de classificação de risco Fitch mantém em observação negativa a classificação de crédito AAA dos Estados Unidos, apesar de um acordo bipartidário alcançado esta semana para elevar o limite da dívida e evitar um default catastrófico.



Embora a aprovação do acordo signifique que o governo será capaz de cumprir suas obrigações, a Fitch mantém uma "classificação de revisão negativa" para o país, enquanto avalia "todas as implicações do mais recente episódio de políticas arriscadas e as perspectivas de médio prazo para as trajetórias fiscais e da dívida".