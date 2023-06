Forças do Irã disparam contra manifestação convocada por morte de estudante

436

Grupos de direitos humanos denunciaram nesta sexta-feira (02) que as forças de segurança iranianas dispararam contra uma manifestação convocada pela morte de um estudante recentemente solto da prisão, deixando vários feridos.



A manifestação foi convocada pela morte de Bamshad Soleimankhani, de 21 anos, poucos dias depois de ser solto, em maio, e aconteceu na cidade de Abdanan, província ocidental de Ilam - povoada por curdos -, na quinta-feira.



O grupo norueguês Hengaw publicou supostas imagens de manifestantes mostrando seus ferimentos e vídeos de pessoas nas ruas, com som de tiros ao fundo.



A AFP não pôde verificar imediatamente as imagens.



Pelo menos 25 pessoas ficaram feridas na manifestação, onde slogans anti-regime foram entoados, de acordo com Hengaw.



Já a Rede de Direitos Humanos do Curdistão, sediada na França, afirmou que 10 pessoas ficaram feridas na manifestação.



O Irã vive uma onda de protestos desde setembro, desencadeados pela morte de Mahsa Amini - uma iraniana-curda de 22 anos presa por violar o rígido código de vestimenta do país.



Soleimankhani havia participado dos protestos por Mahsa, mas a data e o motivo de sua prisão são desconhecidos, segundo o veículo 1500tasvir, que monitora as manifestações.



O grupo alega que a família do jovem percebeu que ele estava espumando pela boca após receber alta. O estudante foi levado, então, ao hospital, onde os médicos registraram múltiplas fraturas e queimaduras de cigarro em seu corpo.



Em maio, os ativistas relataram vários protestos no Irã depois que as autoridades condenaram três homens à forca em casos ligados às manifestações. Até agora, sete pessoas foram executadas devido aos protestos.