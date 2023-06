Joe Biden, aos 80 anos, acumula 9 quedas e tropeços desde 2021

436

Em março de 2021, o presidente tropeçou e caiu por três vezes ao subir as escadas do Air Force One (foto: Reprodução AFP) O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, tem enfrentado uma série de quedas e tropeços desde 2021, acumulando um total de 9 incidentes. A ocorrência mais recente foi na última quinta-feira, durante uma formatura da academia da Força Aérea no Colorado.





Vale destacar que Biden é o presidente mais idoso a assumir o cargo nos EUA. Sua idade já se tornou um tema central para as eleições de 2024, com a republicana Nikki Haley sugerindo que políticos acima de 75 anos, incluindo Donald Trump, 76 anos, sejam submetidos a 'testes de competência'. Biden pretende concorrer à reeleição.





Em março de 2021, o presidente tropeçou e caiu por três vezes ao subir as escadas do Air Force One. A Casa Branca atribuiu o incidente ao vento na ocasião. Em junho de 2022, durante um passeio de bicicleta com a primeira-dama Jill Biden, Joe Biden tentou parar para falar com a imprensa, mas perdeu o equilíbrio e caiu no asfalto.





Outro tropeço ocorreu em maio de 2022, quando Biden subia as escadas do Air Force One a caminho de Illinois para discutir a recente queda da inflação. Já em fevereiro deste ano, aos 80 anos, Biden errou um degrau do Air Force One ao retornar de uma visita à Europa, mas conseguiu se apoiar e continuar a subida sem problemas.





Em março de 2023, durante uma viagem ao Alabama, o presidente americano perdeu o equilíbrio e tropeçou novamente. Antes do incidente no Colorado, Biden tropeçou nas escadas em sua visita ao Japão para o G7. Atrasado para encontrar os outros líderes no Santuário de Itsukushima, Biden tropeçou ao descer as escadas para cumprimentar o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.





Apesar do deslize, ambos prosseguiram como se nada tivesse acontecido e se juntaram aos demais chefes de Estado presentes no encontro.