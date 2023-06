Visita do 'camarada Musk' provoca entusiasmo na China

436

No Ocidente, ele desperta polêmica. Mas foi recebido na China como um superstar. O diretor-executivo da Tesla, Elon Musk, foi recepcionado com entusiasmo no gigante asiático esta semana, sendo aclamado pelos fãs como "camarada Musk".



Na segunda maior economia do mundo, ser proprietário de um veículo elétrico Tesla se tornou um símbolo de status da classe média nos últimos anos.



E o sucesso deste bilionário de 51 anos, nascido na África do Sul, mas também cidadão americano e canadense, suscita grande admiração.



Zhu Qi, dona de um Tesla na cidade de Changsha, no centro do país, admite que reverencia Musk por seu "enorme carisma pessoal e excelente consistência em sua área" de atuação.



"A China ainda não é [um país] muito aberto, assim que o fato de que venha aqui gente como ele e compartilhe conosco uma parte de seus conhecimentos é algo importante, do qual o nosso país e nossos dirigentes poderiam se inspirar", opina esta professora universitária de 33 anos, em declarações à AFP.



"Por causa de nosso sistema de educação com foco no desempenho nos exames, acho que é difícil que a China produza alguém como Musk, que adquiriu status de líder mundial com base em seus interesses pessoais", acrescenta.



O também proprietário do Twitter (que é inacessível na China) realiza sua primeira visita em mais de três anos ao gigante asiático, após o levantamento da política de covid zero. Ele chegou a Pequim na terça-feira e na quarta viajou para Xangai.



- Recebido por integrantes do governo -



Na versão chinesa do Twitter - o Weibo - os usuários acompanharam com entusiasmo cada etapa da visita de Musk.



O empresário foi recebido quase como se fosse uma autoridade política estrangeira. Em Pequim, se encontrou com diversos integrantes do governo, diante dos quais fez questão de louvar a "vitalidade" do desenvolvimento chinês.



Em Xangai, visitou a planta de montagem Gigafactory, inaugurada pela Tesla em 2019, segundo imagens difundidas no Weibo por Grace Tao, responsável de relações públicas do grupo no país.



Ele deixou a China nesta quinta-feira (1º) pela manhã, em seu jato privado.



As fotos de seu jantar de boas-vindas na terça-feira, que incluía 16 pratos diferentes, entre eles mariscos, cordeiro neozelandês e macarrão tradicional de Pequim, se tornaram virais.



"Para Musk, não existem países neste planeta, mas mercados para vender suas mercadorias", afirmou um internauta. "É exatamente o tipo de capitalismo sem fronteiras que ele previu".



- 'Horas extras' -



Alguns aproveitaram a ocasião para fazer piada com os Estados Unidos, no momento em que as relações bilaterais não são particularmente boas.



Elon Musk "parece ser o único americano que é bem-vindo na China", escreveu um usuário no Weibo.



"Biden deve estar se perguntando por que a China rejeita seus convites para reuniões com altos funcionários do governo americano, mas estende o tapete vermelho para Musk", brincou outro.



Um meme que circulou pela plataforma esta semana mostrava um "camarada Musk" retratado como um chefe de Estado de pé em um púlpito flanqueado por bandeiras chinesas, enquanto é aplaudido por funcionários vestidos de terno ao fundo.



Mas nem todo o mundo na China se ajoelhou diante de Elon Musk.



Alguns notaram que as fotos de sua visita à fábrica de Xangai, onde ele posa cercado por centenas de empregados, foram publicadas depois da meia-noite.



Nos últimos anos, cada vez mais trabalhadores do setor tecnológico passaram a criticar as longas jornadas de trabalho e os altos níveis de estresse a que estão submetidos.



"É um pouco antiquado obrigar tanta gente a ficar acordada no meio da noite só para fazer fotos", opinou um internauta.



"Estão todos fazendo hora extra está noite. Não é verdade?", questionou outro.



