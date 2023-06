Aumenta pressão internacional sobre governo do Kosovo; protestos sérvios continuam

436

Manifestantes sérvios continuavam a protestar, nesta quinta-feira (1º), contra os novos prefeitos kosovar-albaneses no norte do Kosovo, onde houve confrontos com as forças da Otan, no momento em que a pressão internacional aumenta para uma desescalada da tensão em curso.



Dezenas de manifestantes sérvios, incluindo um grupo de mineiros de Trepca, reuniram-se em frente à prefeitura de Zvecan, observou uma jornalista da AFP.



Nos confrontos ocorridos neste local na segunda-feira (29), entre manifestantes sérvios e as tropas da Força Internacional para o Kosovo (KFOR), cerca de 80 pessoas ficaram feridas, incluindo cerca de 30 militares internacionais.



Desde terça-feira, o prédio municipal está sob forte segurança da KFOR. E, hoje, militares dessa força também se posicionaram em vários eixos em direção ao centro da cidade, em resposta a uma convocação do principal partido sérvio local.



A polícia kosovar pediu aos albaneses que não participem de uma manifestação, hoje, convocada nas redes sociais para acontecer na cidade dividida de Mitrovica e depois se dirigirem para sua parte norte, de maioria sérvia.



Os sérvios boicotaram as eleições municipais de abril em quatro localidades no norte de Kosovo, onde são maioria, o que deu lugar à eleição de prefeitos kosovar-albaneses com uma participação inferior a 3,5%.



Sua posse na semana passada incendiou a situação em Kosovo, que proclamou unilateralmente sua independência da Sérvia em 2008, até hoje não reconhecida por Belgrado.



Os manifestantes sérvios se opõem a que estes prefeitos, os quais consideram "ilegítimos", assumam seus cargos e exigem a retirada das forças especiais da polícia kosovar do norte do Kosovo.



As crises na região se sucedem há anos, mas, desta vez, a comunidade internacional atribui a responsabilidade às autoridades kosovares.



O presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, reúnem-se na Moldávia nesta quinta-feira, à margem de uma cúpula de líderes europeus, com a presidente kosovar, Vjosa Osmani, e seu homólogo sérvio, Aleksandar Vucic.



Também nesta quinta, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, pediu a ambos os líderes a redução das tensões na região, advertindo que põe em risco suas aspirações de integração à Europa.



"Insto os governos do Kosovo e da Sérvia a darem, de imediato, passos para uma desescalada das tensões", disse Blinken à imprensa no âmbito de uma reunião da Otan em Oslo.