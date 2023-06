Natalia Grace, a ucraniana com doença óssea que se passou por criança órfã

436

A história é narrada na série 'O Curioso Caso de Natalia Grace' (foto: Reprodução)

A trama envolvendo Natalia Grace, uma mulher ucraniana portadora de uma enfermidade óssea, ganha novos capítulos após relatos de vizinhos e do casal que a adotou em 2010, Michael e Kristina, nos Estados Unidos. Natalia fingiu ser uma órfã de 6 anos, causando espanto e medo em todos que a cercavam.





Toby e Miles, vizinhos da família em Lafayette, Indiana, relataram que Natalia mantinha conversas peculiares e frequentemente mencionava assassinatos e a intenção de matar seus pais adotivos. A história é narrada na série 'O Curioso Caso de Natalia Grace', onde os vizinhos chegaram a temer que ela fosse uma assassina em série.





Toby, um dos vizinhos, admitiu ter receio de cortar relações com Natalia e sua família, temendo pela própria segurança e de Miles. Outra vizinha afirmou que Natalia chegou a confessar que havia tentado atacar Michael e Kristina com uma faca.





O casal Michael e Kristina alega que a vida deles se transformou em um pesadelo após a adoção de Natalia. Em entrevista ao DailyMailTV, Kristina relatou que a suposta criança desenhava planos para assassinar os membros da família e enterrá-los no quintal. Em certa ocasião, o casal despertou com Natalia segurando uma faca sobre a cama. Desde então, todos os objetos cortantes foram escondidos.





Kristina também flagrou Natalia colocando produtos de limpeza no café e, quando questionada, a resposta foi: 'Estou tentando te envenenar'. A desconfiança do casal aumentou quando perceberam que Natalia não crescia e apresentava comportamentos atípicos para uma criança de 6 anos.





Exames médicos revelaram que Natalia sofria de uma rara doença óssea chamada displasia espondiloepifisária. Em 2012, dois anos após a adoção, Michael e Kristina entraram com um pedido no Tribunal de Sucessões do Condado de Marion para alterar a data de nascimento de 2003 para 1989, fazendo com que Natalia fosse reconhecida como uma adulta de 22 anos na época.