Tribunal alemão condena mulher e cúmplices por ataques contra neonazistas

436

Protestos ocorreram no local. (foto: JENS SCHLUETER/AFP)

Nesta quarta-feira (31/5), um tribunal em Dresden, Alemanha, sentenciou uma mulher de 28 anos e seus três cúmplices por planejarem e executarem ataques brutais contra indivíduos que eles acreditavam ser neonazistas. Especialistas apontam que este caso representa um exemplo incomum de violência perpetrada pela extrema esquerda no país. A mulher, identificada apenas como Lina E. devido às rigorosas leis de privacidade alemãs, foi condenada a cinco anos e três meses de prisão. Seus parceiros, Lennart A., 28, Jannis R., 37, e Philipp M., 28, receberam penas que variam de dois anos e cinco meses a três anos e três meses de prisão.





O caso teve ampla repercussão na Alemanha, onde as autoridades são frequentemente acusadas de negligenciar ou atrasar processos envolvendo pessoas ligadas a ataques de extrema direita. Isso se dá, especialmente, no leste do país, onde grupos de extrema direita têm ofuscado a pequena cena de extrema esquerda, que também tem demonstrado inclinação à violência. O julgamento levou os progressistas a refletirem até onde deve ir a luta contra seus adversários, segundo analistas.





Nancy Faeser, ministra do Interior da Alemanha, declarou que "em um Estado democrático e constitucional não deve haver espaço para justiça de ‘vigilantes’" e que "nenhum objetivo justifica a violência política". O grupo de Lina E. foi responsável por seis ataques realizados entre 2018 e 2020, que deixaram 13 vítimas conhecidas no total. Os promotores afirmam que ela liderava o grupo junto com seu companheiro, que ainda é procurado pelas autoridades.





Lina E. foi presa em novembro de 2020 em Leipzig, no estado da Saxônia, no nordeste da Alemanha. Ela foi acusada de causar danos corporais e organizar uma quadrilha criminosa. A violência atribuída ao grupo é considerada incomum no leste da Alemanha, onde a extrema direita costuma ser a fonte de brutalidade em espaços públicos.





Em 2022, a polícia alemã registrou 23.493 crimes relacionados a extremistas de direita e 6.976 crimes atribuídos à extrema esquerda, o menor número em uma década. Apesar da diminuição da violência, a sorte política da direita cresceu no país.





O julgamento de Lina E. e seus cúmplices durou quase cem dias em um tribunal em Dresden, capital da Saxônia, sob alta segurança. Seus apoiadores lotaram a galeria dos visitantes e aplaudiram quando ela entrou no tribunal. No último dia do julgamento, Lina E. não insistiu em sua inocência nem explicou seus motivos, mas agradeceu a sua família e aos que lhe escreveram e visitaram na prisão.