Alemanha fecha quatro consulados russos em seu território

A Alemanha fechará quatro dos cinco consulados russos em seu território em retaliação às restrições impostas por Moscou à sua própria representação diplomática na Rússia, anunciou o Ministério das Relações Exteriores alemão nesta quarta-feira (31).



"Para garantir o equilíbrio das presenças mútuas, tanto em termos de pessoal quanto de estruturas, decidimos retirar a autorização de funcionamento de quatro dos cinco consulados-gerais russos que operam na Alemanha, o que foi comunicado hoje ao Ministério das Relações Exteriores da Rússia", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha em entrevista coletiva.



Apenas o quinto consulado e a embaixada russa em Berlim poderão continuar funcionando.



O governo alemão também decidiu fechar em novembro três de seus próprios consulados na Rússia: de Kaliningrado, Ecaterimburgo e Novosibirsk.



Moscou reagiu ao fechamento de seus consulados na Alemanha, classificando a decisão de "provocação impensada", e prometeu dar uma "resposta justa".



Em um comunicado, a chancelaria russa denunciou "uma nova medida pouco amistosa, que pretende destruir ainda mais as relações russo-alemãs.



Os anúncios se seguiram à decisão recente das autoridades russas de reduzir drasticamente, a partir de junho, o número de pessoas que a Alemanha pode enviar ou empregar na Rússia em sua embaixada ou em instituições atuantes nas áreas de cultura e educação, entre outras.



"O governo russo deu um passo em direção à escalada e esta decisão injustificada obriga o governo [alemão] a fazer cortes muito significativos em todas as áreas de sua presença na Rússia", explicou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão.



Em abril, Moscou já havia anunciado a expulsão de cerca de 20 diplomatas alemães, em retaliação a uma medida semelhante adotada por Berlim.