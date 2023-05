Ex-militar escocês busca recorde mundial em ilhota Rockall por caridade

436

Somente cinco conseguiram passar mais de uma noite na ilha. (foto: Reprodução/ ABC Viajar) Cam Cameron, ex-militar escocês, lidera uma expedição à ilhota de Rockall, situada a 370 quilômetros da ilha de North Uist, na Escócia, com o objetivo de quebrar o recorde mundial de permanência no local. Cameron planeja ficar 60 dias na ilha, que possui apenas 30 metros de largura e 21 metros de comprimento, para arrecadar fundos para instituições de caridade que apoiam soldados, veteranos e suas famílias. A meta é levantar £ 50 mil (aproximadamente R$ 313 mil), que serão doados às instituições Royal Navy & Royal Marines Charity e ABF The Soldiers’ Charity.





Rockall, uma rocha localizada no oceano Atlântico, está cerca de 18 metros acima do nível do mar. A equipe responsável pela organização da expedição informa que, de 110 pessoas que desembarcaram com sucesso em Rockall nos últimos 200 anos, somente cinco conseguiram passar mais de uma noite no local. Condições adversas, como ondas do mar, ventos fortes e baixas temperaturas, dificultam a estadia na ilhota.





Além de Cameron, a equipe da expedição é composta por Estilos Nobres, operador de rádio, e Emil Bergmann, operador de rádio e alpinista. O trio chegou à ilhota na terça-feira, 30, iniciando a contagem regressiva de 60 dias. A equipe do projeto informou no Twitter: “A última atualização é que a equipe está segura e bem na rocha - foi um pouco difícil chegar nela, mas tudo seguro e protegido”.





A expedição partiu em um iate, o Taeping, de Inverkip, no domingo, 28, às 4h, e chegou a Rockall por volta das 7h30 da terça-feira. Conforme a BBC, após 10 dias, o alpinista e o especialista em rádio deixarão a ilhota e Cameron permanecerá sozinho, à semelhança de Robinson Crusoé, personagem fictício que naufraga em uma ilha deserta e sobrevive por muitos anos.





O atual recorde mundial de permanência em Rockall é de 45 dias, estabelecido pelo aventureiro Nick Hancock em 2014. Ele pretendia ficar 60 dias, mas acabou perdendo suprimentos essenciais ao longo do tempo. Hancock superou o recorde anterior de três ativistas do Greenpeace que permaneceram na ilha por 42 dias em 1997.