Desemprego no Brasil cai para 8,5% entre fevereiro e abril

O índice de desemprego no Brasil foi de 8,5% entre fevereiro e abril, o valor mais baixo para este período desde 2015, conforme dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (31).



No primeiro trimestre do ano, o índice ficou em 8,8%, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Apesar de haver 9,1 milhões de desempregados no país, o resultado de fevereiro a abril é o menor para esse período desde 2015, quando ficou em 8,1%.



Em relação ao trimestre anterior (novembro de 2022 a janeiro de 2023), o índice variou apenas 0,1 ponto percentual (8,5% ante 8,4%), razão pela qual o IBGE define a situação como "estável".



"Essa estabilidade é diferente do que costumamos ver para este período. O padrão sazonal do trimestre móvel fevereiro-março-abril é de aumento da taxa de desocupação, por meio de uma maior população desocupada, o que não ocorreu desta vez", disse Alessandra Brito, analista de pesquisa do IBGE.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o cargo pela terceira vez em janeiro com o desafio de aumentar o emprego e superar um longo período de alta da inflação (que caiu para 4,18% em 12 meses em abril), em meio a uma expectativa de pouco crescimento econômico.



Lula atribui as dificuldades no mercado de trabalho ao alto nível da taxa de juros da Selic (13,75%), devido ao seu efeito de desaceleração sobre a economia, a maior da América Latina.



Segundo o IBGE, 38,9% dos trabalhadores brasileiros atuam na informalidade, sem carteira assinada e muitos em condições precárias.